ماذا كانت ردة فعل بيل غيتس على إعلان زواج ابنته من المصري نايل نصار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز إعلان جينيفر، ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة ميكروسوفت، بيل غيتس، عن قبولها طلب الزواج الذي تقدم به الفارس المصري، وايل نصار، على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من أبرز وسائل الإعلام العالمية.

بيل غيتس وزوجته ميليندا تفاعلا على إعلان جينيفر الزواج بنصار في تعليق على انستغرام قالا فيه إنهما يشعران بـ"سعادة غامرة"، في الوقت الذي أعادت فيه ميليندا نشر إعلام جينيفر على صفحتها بإنستغرام.

كم تبلغ ثروة بيل غيتس؟

ووفقا لمؤشر بلومبيرغ لمليارديرات العالم، فإن ثروة غيتس تبلغ 110 مليارات دولار، وتمكن غيتس من الوصول إلى هذا المركز بعد أن ارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 48% تقريبا العام الجاري، الأمر الذي دفع بقيمة ما يملكه في الشركة للارتفاع بالإضافة إلى أنه وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نالت شركة مايكروسوفت عقدا للحوسبة السحابية مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بقيمة 10 مليارات دولار كانت تتنافس فيها مع شركة أمازون.

جينيفر غيتس

ويذكر أن وايل نصار ساعد مصر بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عبر الفوز الكبير الذي أحره في الرباط، الأمر الذي أوصل مصر للمشاركة في الأولمبياد لأول مرة منذ 60 عاما في هذه الرياضة.

جينيفر التي درست مع نصار في جامعة ستانفورد كشفت عن تقدم الفارس بطلب الزواج عبر صفحتها بإنستغرام، في تعليق على صورة جمعتهما في الثلج، قبل يومين ويثير أكثر من 55 ألف تفاعل.