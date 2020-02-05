دعوى قضائية ضد جيف بيزوس يرفعها شقيق عشيقته.. إليكم التفاصيل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— رفع مايكل سانشيز، شقيق عشيقة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، دعوة قضائية ضد الأخير مهتما إياه بـ"التشهير".

جيف بيزوس مع عشيقته لورين سانشيز في الهند 2020

واتهم مايكل بيزوس بأنه يقف وراء إذاعة خبر أنه من يقف خلف تسريب صورة عارية لبيزوس، ادعت صحيفة ناشونال انكويرر الأمريكية أنها تمتلكها ولكن لم تنشرها، موجها أيضا الاتهامات إلى 10 من الأشخاص المحيطين بمؤسس أمازون منهم غافين دي بيكر المستشار الأمني الذي عينه بيزوس.

ورد محامي بيزوس على طلب التعليق، بالقول: "موكلي اختار التطرق للدعوى القضائية هذه في المحكمة ونحن سنقوم بذلك قريبا جدا".

ويذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت تقريرا، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ألقت الضوء فيه أن هناك "أدلة" بيد الادعاء في مانهاتن تشير إلى أن شقيق عشيقة الملياردير، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون هو من قام بتسريب صورهما لصحيفة ناشونال انكويرر.

وقالت الصحيفة في تقريرها على لسان أشخاص مطلعين على الموضوع: "رسائل نصية أطلعت عليها الصحيفة كانت من بين المواد التي تم تسليمها للادعاء الفيدرالي كجزء من تحقيقاتهم إن كانت ’أميريكان ميديا إنك‘ ناشر صحيفة ناشونال انكويرر أقدمت على ابتزاز بيزوس.."