وفاة "باباي" مهندس شبكة اغتيالات بارون المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN Español) -- توفي جون خايرو فلاسكيز مهندس شبكة الاغتيالات لصالح بارون المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار، بسبب إصابته بسرطان المعدة.

في بيان، قال المعهد الوطني للسرطان في العاصمة الكولومبية، بوغوتا، إن فيلاسكيز، المعروف أيضًا باسم "باباي"، توفي في 6 فبراير/شباط، في المعهد.

ودخل فيلاسكيز، الذي كان يشرف على شبكة من القتلة لتنفيذ اغتيالات، مستشفى المعهد منذ 31 ديسمبر/كانون الأول، حيث تلقى علاجًا لسرطان المعدة.

وعُرف "باباي" بأنه الذراع الأيمن وأحد أقوى رجال إسكوبار. وقد اعترف بقتل ما يزيد عن 300 شخص في كولومبيا خلال فترة عمله في ميدلين كارتل.

وقضى فيلاسكيز 23 عامًا في السجن بتهمة تهريب المخدرات قبل أن تفرج عنه السلطات في أغسطس/ آب 2014، لكن تم اعتقاله مرة أخرى في مايو/أيار 2018.

وكان مكتب المدعي العام الكولومبي قد فتح تحقيقًا ضده بعد أن هدد مرارًا وتكرارًا المرشح الرئاسي غوستافو بيترو وأتباعه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، رصدت السلطات الكولومبية فيلاسكيز في حفل عيد ميلاد فاخر لمهرّب المخدرات خوان كارلوس ميسا فاليغو، المعروف أيضًا باسم "توم".

كان فاليغو مهربًا للمخدرات منذ 30 عامًا، وحصل على ثروة كبيرة مماثلة تقريبًا لثروة بابلو إسكوبار.