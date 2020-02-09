الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار بأفغانستان

شاهد.. آثار الانفجارات التي أودت بحياة 29 شخصاً بينهم 8 صحفيين في أفغانستان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن الجيش الأمريكي، مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 6 آخرين في هجوم استهدف عملية أمريكية أفغانية مشتركة في منطقة نانغارهار شرقي أفغانستان، السبت.

وقال الكولونيل، سوني ليغيت، المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إن التقارير الحالية تشير على أن شخصا يرتدي الزي العسكري الأفغاني فتح النار على القوة الأمريكية الأفغانية المشتركة باستخدام سلاح رشاش في منطقة شيرزاد.

وأضاف المتحدث الأمريكي قائلا: "لا نزال نجمع المعلومات، الدافع والسبب وراء هذا الهجوم لا يزال غير معروف في الوقت الحالي، ويجري التحقيق في ذلك"، وفقا للبيان الصادر عن الجيش الأمريكي.

ويذكر أن هناك ما بين 12 و13 ألف عسكري أمريكي يخدمون بالوقت الحالي في أفغانستان يقاتلون مجموعات إرهابية ويقدمون الدعم للقوات المحلية في البلاد.