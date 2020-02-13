مستشار الأمن القومي الأمريكي: الشقيقان فندمان لم يطردا من البيت الأبيض

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال روبيرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترابم لشؤون الأمن القومي، إن الأخوين فندمان لم يطردا من منصبيهما في البيت الأبيض، على خلفية قضية محاكمة عزل ترامب.

جاء ذلك في تصريح لأوبراين في المجلس الأطلسي، الثلاثاء، حيث قال إنها "فندمان وشقيقه التوأم) لم يطردا".

تصريحات أوبراين تأتي بعد أيام على قيام الرئيس الأمريكي بالفعل بطرد فندمان والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند وكلاهما شاهدان رئيسيان بمحاكمة عزل ترامب.

ويذكر أن المُقدم أليكس فيندمان، أقيل من منصبه ككبير خبراء الشأن الأوكراني في مجلس الأمن القومي، من وظيفته في البيت الأبيض، وفقًا لبيان صادر عن محاميه، بعد أن أدلى بشهادة أمام المحققين بقضية العزل قائلا إنه ليس خائفا من الوقوف بوجه السلطة لأنه في أمريكا وليس تحت سلطة دكتاتورية.

أما غوردون سوندلاند، فأعفي من منصبه، وكان قد قال أمام المحققين بقضية عزل ترامب إن هناك "خدمة مقابل خدمة" بين الرئيس الأمريكي وأوكرانيا.

ويذكر أن يفغيني الشقيق التوأم لأليكس فيندمان، خرج من منصبه كمحام في مجلس الأمن القومي، من البيت الابيض رُغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان قد تم فصله أيضًا. وقال المُتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليو: "نحن لا نعلق على شؤون الموظفين".