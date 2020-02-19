مرشح رئاسي أمريكي: زواجي لم يتضمن دفع مال لإسكات نجمة أفلام إباحية

رئيس أوكرانيا يرد على مزاعم ترامب حول فساد بلاده: غير صحيح

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رد بيت بوتيغيغ، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، على الانتقادات التي وجهت له بسبب مثليته الجنسية، مستغلا ذلك لشن هجوم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بقضية نجمة الأفلام الإباحية "ستورمي دانيلز".

وقال بوتيغيغ في جلسة حوارية على CNN: "أمر وحيد عن زواجي هو أنه لم ينخرط أبدا بأمر يضطرني لإرسال أموال لإسكات نجمة أفلام إباحية بعد خيانة شريكي، معه أو معها.."

وكان المقدم الإذاعي، روش ليمبو، المعروف بميوله المحافظة قال لمتابعيه على الهواء أن الناخبين الأمريكيين "ليسوا مستعدين لانتخاب مثلي يقبل زوجه على خشبة مسرح المناظرة الرئاسية.

ويذكر أن بوتيغيغ كشف أنه مثلي الجنس في العام 2015 وتزوج من شريكه، تشستين، في العام 2018.