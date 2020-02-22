تقرير: ترامب يريد منع كتاب بولتون لاحتوائه حوارات سرية

لقاء مشحون بين بوتين وبولتون بعد انسحاب واشنطن من اتفاق نووي

رئيس أوكرانيا يرد على مزاعم ترامب حول فساد بلاده: غير صحيح

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لموظفيه إنه ينظر بموضوع منع نشر كتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، وذلك لاحتوائه على "حوارات سرية"، وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ونقل تقرير الصحيفة على لسان مصدرين مطلعين بصورة مباشرة على الموضوع إن الرئيس الأمريكي وصف بولتون بـ"الخائن" مؤكدا على أن الكتاب يجب ألا ينتشر قبل انتخابات الرئاسة المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت الشهر الماضي أن بولتون في كتابه غير المنشور ادعى أن ترامب وجهه للمساعدة بحملة الضغط على أوكرانيا للحصول على معلومات تطيح بالديمقراطيين من أوكرانيا.

ووفقا لنيويورك تايمز فإن بولتون ادعى أيضا أن الرئيس الأمريكي لم يرغب برفع وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يستجيب المسؤولون فيها على طلباته.