نيو دلهي، الهند (CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في اشتباكات طائفية اندلعت في نيودلهي بين مؤيدي ومعارضي قانون الجنسية المثير للجدل، والذي يمنح حق الحصول على الجنسية الهندية لغير المسلمين فقط.

وبحسب مصادر طبية، فقد توفي 4 أشخاص آخرين في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، وبذلك يصل عدد القتلى على مدار الأيام القليلة الماضية إلى 17 شخصًا، وبحسب متحدث باسم إحدى مستشفيات العاصمة الهندية، فإن حصيلة القتلى مرشحة للتصاعد.

وأصيب أكثر من 150 شخصًا، في الاشتباكات بين الهندوس والمسلمين، فيما ناشدت شرطة العاصمة الهندية في حسابها على تويتر، مساء الثلاثاء، المتظاهرين، لوقف الاشتباكات.

وقالت الشرطة الهندية في تغريدة لها على تويتر، إن "بعض حوادث الاشتباكات بالحجارة والحرق العمد والأضرار التي لحقت بالممتلكات في بعض جيوب منطقة شمال شرق دلهي، في اليومين الماضيين"، مضيفة أنها "تبذل جميع الجهود الجادة، بما في ذلك نشر التعزيزات وإشراك مواطنين من أهالي المنطقة لاستعادة الحياة الطبيعية".

كما طالبت الشرطة، المواطنين، بتجاهل "مروجي الشائعات والرسائل التي لم يتم التحقق منها" على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حثت الناس على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي "بمسؤولية".

وأقرت الهند قانونًا مثير للجدل يتيح للمقيمين من غير المسلمين فقط الحصول على الجنسية الهندية، مما تسبب في اشتباكات في أنحاء متفرقة من الهند بين مؤيدي القانون من الهندوس ومعارضيه من المسلمين.