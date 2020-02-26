بعد تفشي كورونا في بلادهم.. روسيا توقف منح تأشيرات سفر للإيرانيين

فيروس كورونا في ايران يسبب حالة من عدم اليقين والخوف

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت روسيا وقف منح تأشيرات سفر للإيرانيين إلى أراضيها بشكل مؤقت، باستثناء المسافرين لأسباب تتعلق بالعمل أو بالصحة، بسبب تفشي فيروس كورونا في إيران، وفقا لما ذكرته نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا.

وأعلنت الحكومة الروسية أيضا تعليق معظم الرحلات مع كوريا الجنوبية باستثناء الرحلات التي تسيرها شركة Aeroflot والشركة الفرعية التابعة لها، Aurora.

وأشارت غوليكوفا إلى أن جميع الرحلات القادمة من إيران وكوريا الجنوبية ستُحول إلى مطار شيريمتييفو، المخصص في العاصمة الروسية موسكو، وقد فُرضت هذه الضوابط سابقا على جميع الرحلات القادمة من الصين.

ونوهت نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها موسكو لمواجهة الفيروس سيمدد العمل بها حتى مطلع إبريل/نيسان القادم.

وكانت قد أعلنت روسيا عن تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا على أراضيها، لشخصين صينيين، كما سجلت إصابة 3 روس من أصل 8 كانوا على متن سفينة "Diamond Princess" في اليابان، بفيروس كورونا، الأربعاء.