مداخلة لإمرأة حول التقبيل والعناق تجعل بايدن عاجزاً عن الكلام

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— فاز جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والمرشح للانتخابات الرئاسية 2020، بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في جنوب كارولاينا، متقدما على منافسه الأبرز بيرني ساندرز.

وحقق بايدن 255.662 ألف صوت أي ما نسبته 48.4% من أصوات الولاية، ليحل بيرني ساندرز ثانيا بـ105.070 ألف صوت بنسبة 19.9%، متقدما على المرشح ستير الذي حقق 59.815 ألف صوت وبوتيغيغ الذي نال 43.484 ألف صوت.

وبهذا الانتصار تمكن بايدن من تقليص فارق عدد التفويضات التي نالها للآن والبالغ عددها 34 تفويضا، مقارنة بساندرز الذي يتصدر القائمة بـ48 تفويضا، يليهما بوتيغيغ بـ26 تفويضا وإليزابيث وارن بـ8 تفويضات وكلوبوتشار بـ7 تفويضات.

ويذكر أن المتنافسين على ورقة الترشح عن الحزب الديمقراطي عليهم الوصول إلى الرقم 1991 بعدد التفويضات ليصبحوا ممثلي الديمقراطيين أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الانتخابات التي ستشهدها البلاد نهاية العام الجاري.