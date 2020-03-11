إصابة وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة بفيروس كورونا

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الصحة البريطانية لـ CNN، الثلاثاء، إن الفحوص أثبتت إيجابية إصابة وزيرة الدولة لشؤون صحة المرضى والوقاية من الانتحار نادين دوريس، بفيروس كورونا.

وأوضح متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية لـCNN، أن دوريس في عزلة طوعية في منزلها.

من جانبه، أعرب وزير الصحة في المملكة المتحدة مات هانكوك، عن تعاطفه مع دوريس عبر تويتر، قائلاً: "آسف حقًا لسماع (نبأ) اختبار نادين لفيروس كورونا التاجي. لقد فعلت الشيء الصحيح من خلال عزل نفسها في المنزل"، مُتمنيًا تماثلها للشفاء.

وإلى الآن، سجلت بريطانيا 373 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فضلا عن وفاة 6 أشخاص جراء المرض.