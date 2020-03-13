دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للحجر الصحي في المستشفى، بعد عودته من واشنطن حيث التقى ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب ووزير العدل وليم بار.

وقال وزير داخلية أستراليا، في بيان نشره على تويتر، الجمعة 13 مارس آذار، إنه خضع للحجر الصحي بعد ظهور أعراض الإصابة بالمرض والتأكد من إصابته به، مشيرًا إلى أن حالته الطبية مستقرة.

والتقى داتون، بإيفانكا ترامب في السادس من مارس آذار الجاري، وفقًا لصورة نشرتها السفارة الأسترالية في واشنطن.

ويظهر في الصورة وزير الداخلية المصاب بالقرب من ابنة الرئيس الأمريكي، فيما لم يعرف متى انتقلت العدوى للوزير الأسترالي، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن فترة حضانة الفيروس، والتي تظهر بعدها أعراض الإصابة به هي 14 يومًا، مما قد يشير إلى حمل داتون للمرض عندما التقى بإيفانكا ترامب.

إعلان وزير الداخلية الأسترالي، يثير مخاوف بشأن إصابة عدد من المسؤولين الأستراليين، خاصة وأنه شارك في اجتماع للحكومة الأسترالية الثلاثاء الماضي.