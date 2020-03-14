نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد- 19"، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما يعنيه ذلك:

1- هذه الخطوة تعني تحرير المليارات من الدولارات من التمويل الفيدرالي بأمريكا، وفقا لترامب، بالإضافة إلى تفعيل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية أو ما يُعرف اختصارا بـ"FEMA"

2- إعلان ترامب سيمنح سلطات جديدة واسعة النطاق لوزير الخدمات الصحية، أليكس أزار، بالإضافة إلى تفعيل خطط الاستعداد للطوارئ في كل المستشفيات عبر البلاد.

3- التنازل عن بعض متطلبات الترخيص الفيدرالية، والإعفاءات من قيود الوصول الحرجة على عدد الأسرة ومدد الإقامة، والتنازل عن القواعد لجلب المزيد من الأطباء إلى المستشفيات في بعض المستشفيات.

وأكد ترامب في خطاب إعلان حالة الطوارئ على أن إدارته خصصت 50 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في كافة الولايات الأمريكية، ملقيا الضوء على أن المختبرات الخاصة ومطوري اللقاحات سيكونون قادرين على توفير 5 ملايين اختبار لفيروس كورونا في غضون شهر.