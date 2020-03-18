لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة في بريطانيا، الأربعاء، تعليق الدراسة في المدارس، اعتبارًا من الجمعة 20 مارس آذار الجاري، في إطار الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، الأربعاء، مسجلًا 104 وفيات، في أكبر معدل يومي للوفيات في بريطانيا، وفقًا للجهاز الصحي في المملكة.

وتوفي 32 شخصًا، الأربعاء، في انجلترا، فيما توفي 3 آخرين في اسكتلندا، بالإضافة إلى شخصين في ويلز.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، طالب المواطنين بالانعزال الاجتماعي، في إطار إجراءات حكومته لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من إعلان خطة "مناعة القطيع" والتي كان من المفترض أن تقلل الحكومة من إجراءاتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني، الخميس الماضي، من أن الأسوأ فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة "لم يبدأ بعد"، موضحًا أن "الفترة الأكثر خطورة ليست الآن ولكن بعد بضعة أسابيع اعتمادًا على سرعة انتشار الفيروس".

كما حذر أيضا من أن "المزيد من العائلات ستفقد أحباءها".