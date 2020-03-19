نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، تفعيل قانون الدفاع الوطني في البلاد، لمواجهة "العدو الخفي" في إشارة إلى فيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

باختصار، القانون يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في حالة حرب، إذ ستتحرك السفن الطبية أو ما يُعرف باسم "المستشفيات العائمة" باتجاه المناطق المتضررة بالبلاد، في حين يمكن للحكومة الأمريكية استخدام قانون من الخمسينيات لتوجيه المصانع إلى انتاج المعدات الطبية (في هذه الحالة لا يعني البدء بالأمر حالا).

الإعلان يعني أيضا فتح الباب لاستخدام كافة الموارد المخصصة للحكومة لمواجهة انتشار الفيروس، بما في ذلك موارد الجيش الأمريكي، أما تشريع توجيه انتاج المصانع، فقد استخدم في الأصل لصناعات التعدين والتنقيب خلال الحرب الكورية ويمكن توجيهه لإنتاج معدات ضرورية مثل الأقنعة الطبية ومنقيات الجو وغيرها من الأدوات الوقائية.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بدأت إجراءات من بينها وقف جميع الرحلات الجوية مع أوروبا باستثناء بريطانيا، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، أوروبا، كبؤرة لتفشي المرض.

كما أعلنت إدارة الرئيس ترامب، حزمة من القرارات الاقتصادية، الناتجة عن إجراءات العزل الخاصة بالحد من انتشار الفيروس، كما طالبت الحكومة الأمريكية، مواطنيها، بالبقاء في المنازل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.