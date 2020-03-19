تداول فيديو أوضاع السعوديين العالقين في موسكو بسبب فيروس كورونا

ممثلة تعتذر بعد تعليقات مثيرة للجدل عن فيروس كورونا.. ماذا قالت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر أوضاع المواطنين السعوديين العالقين في العاصمة الروسية، موسكو، بسبب فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

ويظهر في مقطع الفيديو اصطحاب مواطن سعودي في سيارة فاخرة إلى فندق فاره وسط استقبال وابتسامات، قبل أن يتوجه إلى غرفة هي أشبه بجناح كامل، يحصل عليها المواطن عبر السفارة السعودية في موسكو.

وأعاد بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "المواطن السعودي في نهج دولة وقادة.. هو الأهم".

ويروي مصور الفيديو كيف حصل على الغرفة بعد تواصله بالسفارة التي أخبرته "بصدور تعليمات من الحكومة بأن كل مواطن سعودي موجود في موسكو وعالق غير قادر على العودة للسعودية فهو في ضيافة الحكومة السعودية إلى أن يرجع بالسلامة".

وتابع: "السفارة السعودية بيض الله وجوههم ما اختاروا فندقا عاديا، بل من أرقى الفنادق الخمس نجوم في موسكو وأنا وكل المواطنين السعوديين الذين تواصلوا معهم ساكنين حاليا في هذا الفندق كله محبة وعزة وكرامة للمواطن".