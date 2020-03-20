مستندات حصلت عليها CNN: خطة ترامب في مواجهة فيروس كورونا قد تمتد لـ18 شهرًا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إغلاق الحدود مع كندا، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأضاف الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة، أنه بحث مع السلطات المكسيكية إغلاق الحدود أيضا إلا في حالات السفر الاستثنائية.

وأوضح ترامب، في الإيجاز الصحفي اليومي حول أزمة وباء فيروس كورونا، أنه بدأ استخدام قانون الإنتاج الدفاعي "في وضع الاستعداد"، بعد أن قال إنه لن يستدعي الإجراء إلا في أسوأ السيناريوهات.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن إدارته تعمل مع المكسيك لإغلاق الحدود الجنوبية للسفر غير الضروري فيما أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن السفر "غير الضروري" بين الولايات المتحدة والمكسيك سيكون مقيدًا.

كانت الخارجية الأمريكية، أعلنت، في وقت سابق، الجمعة، إيقاف خدمات التأشيرات في كافة السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، والتي تشهد ارتفاعًا متزايدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تعليق العمل بنشبة 100% في كافة المؤسسات في الولاية، الجمعة، بعد تسجيل أكثر من 7100 حالة إصابة بالمرض.

وقال وزري الدفاع الأمريكي، في حوار لقناة Fox news الأمريكية، الجمعة، إن 4 آلاف من أفراد الحرس الوطني على استعداد لتقديم الدعم لنحو 31 ولاية أمريكية في إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 14 ألفًا و250 شخصًا، فيما بلغت أعداد الوفيات 205 أشخاص.