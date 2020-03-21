مراسل CNN بجولة في الحي الذي يقطن فيه بإسبانيا.. كيف كان أثر فيروس كورونا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الجمعة، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية، حذرت الرئيس، دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني الماضي، من حجم وقوة انتشار فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" في الصين.

ونقل تقرير الصحيفة الأمريكية على لسان مصدر مطلع لم يسمه أن وكالات الاستخبارات صورت لترامب طبيعة الانتشار العالمي للوباء حينها وكيف تقلل الصين من شأن حدته بالإضافة إلى توضيح احتمالات حاجة البلاد لإجراءات حكومية لاحتواء الأمر.

وأضاف المصدر في تقرير الصحيفة أن ترامب اختار استبعاد الأمر أو ببساطة عدم التطرق إلى مدى جديته، حيث قال: "دونالد ترامب يمكن أنه لم يكن يتوقع هذا، ولكت الكثيرين في إدارته توقعوا الأمر ولكن لم يتمكنوا من جعله يقوم بأي شيء".

ويأتي تقرير الصحيفة الأمريكية في الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي سجل فيه على الأقل 18.763 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد و258 حالة وفاة.