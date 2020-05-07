ساوباولو، البرازيل (CNN)-- قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، ووزير الاقتصاد باولو غويديس، الخميس، إن إجراءات الحجر الصحى يجب تخفيفها وإلا سينهار الاقتصاد.

يأتي هذا بعد يوم واحد من رؤية البرازيل لارتفاع قياسي في حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وخلال خطاب في المحكمة العليا، قال بولسونارو إن الغرض من زيارته وغويديس هو التحدث عن "مشكلة تقلقنا بشكل متزايد... قضية البطالة، أمور الاقتصاد لم تعد تعمل. لا يمكننا أن نجعل الآثار الجانبية للحرب ضد الفيروس أكثر ضررًا من المرض نفسه".

وأضاف بولوسونارو أن المزيد من البرازيليين بحاجة إلى السماح لهم بالعودة إلى العمل، مُضيفا: "نحن بحاجة لإنقاذ الاقتصاد، لأنه هو الحياة".

وحذر غويديس من أن الاقتصاد قد يتجه نحو "الانهيار التام"... وتابع: "بدأ الاقتصاد في الانهيار. لا نريد أن نتحول إلى فنزويلا".