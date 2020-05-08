واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، بإحباط قح النقد "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على القرار الذي يحد من صلاحياته باستخدام القوة العسكرية ضد إيران ويجبره على أخذ موافقة الكونغرس قبل ذلك، والذي يعرف باسم قرار "War Powers".

وجاء تصويت مجلس الشيوخ على إحباط فيتو ترامب بـ49 ضد و44 مع، في الوقت الذي يحتاجه المجلس إلى ثلثي الأصوات في سبيل إبطال حق النقض الرئاسي.

وكان ترامب قد وصف هذا القرار بـ"المهين" لافتا إلى أن الإجراء "مبني على سوء فهم للحقائق والقانون"، ومعتبرا أن هذا القانون "قدمه الديمقراطيون ضمن استراتيجية للفوز بالانتخابات التي ستجري في الـ3 من نوفمبر عبر تقسيم الحزب الجمهوري".

ويذكر أن ترامب أعلن أنه أصدر توجيها يقضي بتدمير كل القطع البحرية الإيرانية "تتحرش" بالسفن الأمريكية في البحر، وذلك في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتاريخ الـ23 من ابريل/ نيسان الماضي، حيث قال: "وجهت البحرية الأمريكية بإسقاط وتدمير أي وكل القوارب (العسكرية) الإيرانية إذا تحرشت بسفننا بالبحر".