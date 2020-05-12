مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 بينهم أطفال في هجوم على مستشفى بأفغانستان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قتل 4 مدنيين وأصيب 5 آخرون، بينهم أطفال، بعد أن هاجم ثلاثة مسلحين مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب بيان لوزارة الداخلية الأفغانية، الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم منظمة أطباء بلا حدود في أفغانستان لـCNN، إن الهجوم لا يزال مستمرًا حالياً على المستشفى الذي يضم جناحاً تديره منظمة أطباء بلا حدود.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم حتى الآن إخلاء الطابق الأول من المستشفى، وقتل أحد المهاجمين على يد القوات الخاصة الأفغانية.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود في حسابها على تويتر، وقوع انفجارات وأصوات إطلاق نار، بعد أن تعرضت المستشفى في منطقة دشت بارشي في كابول للهجوم.

ولا تزال الجهود جارية لإجلاء المرضى والعاملين في المستشفى.