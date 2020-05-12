5 خطوات "دفاعية" لحماية أنفسكن من التحرش.. ما هي؟

باريس، فرنسا (CNN)-- قال مكتب المدعي العام في باريس لـ CNN، الاثنين، إن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، يعد موضع تحقيق في اعتداء جنسي.

وبدأ تحقيق في ادعاءات الصحفية الألمانية آن كاثرين ستراك بشأن حادثة مزعومة بعد مقابلة في 2018. ولم تشرح الناطقة باسم النيابة العامة تفاصيل الاعتداء الجنسي المزعوم.

وأضافت النيابة العامة أن فريق مُحققي الجرائم ضد الأشخاص تتولى التحقيق.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن محامي الرئيس الفرنسي الأسبق، جان مارك فيديدا، رد في بيان عبر البريد الإلكتروني أكد فيه أن ديستان لم يتذكر الحادث.

وقد اتصلت CNN بجيسكار ديستان للحصول على تعليق منه. ونشرت CNN اسم الصحفية الألمانية (آن كاثرين ستراك)، لأنها قررت المضي قدمًا في قضيتها بشكل علني.