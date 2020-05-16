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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن وزير النقل الإسباني، خوسيه لويس أبالوس، السبت، أن الحكومة ستعيد فتح بعض المطارات في عدة جزر، وفي جنوب إسبانيا، أمام الرحلات الدولية، ووعد بمزيد من التفاصيل يوم الأحد.

وقال وزير النقل الإسباني: "غدًا (الأحد) سأوقع قرارًا حتى تصبح مطارات تينيريفي سور وأليكانت إلتشي وإشبيلية ومينوركا وإبيزا نقاط دخول محددة قادرة على التعامل مع حالات الطوارئ الدولية للصحة العامة... شيئًا فشيئًا سيتم فتح مراكز أخرى".

ويأتي إعلان وزارة النقل مع دخول حوالي 70٪ من الإسبان إلى المرحلة الأولى أو الثانية من خفض الإجراءات الاحترازية، حيث تخفف الحكومة من قيود مكافحة فيروس كورونا في بعض المناطق.

ويعيش بقية الـ30٪ في داخل أو حول أكبر مدينتين إسبانيتين، برشلونة ومدريد، حيث ستظل القيود لحين الوصول إلى المرحلة صفر.

وحددت إسبانيا نقاط الدخول للسفر الدولي، حيث فرضت حظرًا صارمًا على الصعيد الوطني لوقف انتشار فيروس كوورنا. وستستمر القيود الحكومية على السفر غير الطارئ حتى 15 يونيو حزيران، وفقًا لبيان الحكومة الرسمية الإسبانية.

ويوم الجمعة، ارتفع عدد حالات كورونا في إسبانيا إلى 230,183.

ومؤخرًا، بدأت السلطات الإسبانية في تخفيف بعض القيود بوتيرة مختلفة من منطقة إلى أخرى.

وفي جزر البليار والكناري الصغرى، سمحت الحكومة بعقد حفلات الزفاف مرة أخرى، وإمكانية اجتماع نحو 15 شخصًا.

وفي مدريد وبرشلونة، يمكن للمتاجر الآن استقبال العملاء دون مواعيد محددة.