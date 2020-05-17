ترامب ينهي مؤتمرًا صحفيًا غاضبًا بعد سؤال مراسلة ذات ملامح آسيوية: اسألي الصين

دراسة جديدة: العثور على تركيزات عالية من فيروس كورونا في قطرات الهباء الجوي في مستشفيات في ووهان بالصين

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد الدكتور زونغ نانشان، كبير مستشاري الصحة للحكومة الصينية، والوجه الرسمي لمكافحة البلاد فيروس كورونا، في مقابلة حصرية مع CNN، إن السلطات المحلية في ووهان، المدينة التي تم فيها الإبلاغ عن المرض لأول مرة في ديسمبر كانون الثاني، قمعت الكشف عن التفاصيل الأساسية حول حجم تفشي الوباء الأوَلي.

وقال زونغ "إن السلطات المحلية لم تحب قول الحقيقة في ذلك الوقت"، مُضيفا: "في البداية ظلوا صامتين، ثم قلت على الأرجح أن لدينا (أكبر) عدد من المصابين".

وأشار زونغ إن الأمر أصبح مريبًا عندما ظل عدد الحالات المُبلغ عنها رسميًا في ووهان عند حد 41 حالة لأكثر من 10 أيام، على الرغم من ظهور الإصابات في الخارج.

وقال كبير مستشاري الصحة في الصين: "لم أصدق هذه النتيجة، لذلك (ظللت) أسأل، عليكم أن تعطوني الرقم الحقيقي... أعتقد أنهم كانوا (مترددون) جدا في الإجابة على سؤالي".

وفي 20 يناير كانون الثاني، كان زونغ هو من أكد عبر قناة CCTV الحكومية أنه يمكن أن ينتقل الفيروس التاجي بين الناس، بعد يوم واحد من تأكيد سلطات ووهان الصحية أنه لا يوجد دليل واضح على انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، وأن تفشي الوباء كان "يمكن منعه والسيطرة عليه".

وحذر زونغ من أن الصين مازالت تواجه "التحدي الكبير" المتمثل في حدوث موجة ثانية محتملة من عدوى كورونا، مع عدم وجود حصانة بين المجتمع، وسط قلق شديد مع استمرار السباق لتطوير لقاح.

وأفادت بيانات صادرة عن لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البلاد سجلت أكثر من 82 إصابة بكورونا، مع ما لا يقل عن 4633 حالة وفاة. وارتفع عدد الإصابات الجديدة بسرعة في أواخر يناير كانون الثاني، مما أدى إلى إغلاق المدن وحظر السفر على الصعيد الوطني.

وبحلول أوائل فبراير شباط، كانت الصين تبلغ عن 3887 حالة جديدة في اليوم. ولكن بعد شهر، انخفضت الحالات اليومية إلى بحد أقصى رقمين - بينما في الولايات المتحدة، ارتفع عدد الإصابات اليومية بشكل كبير، من 47 حالة جديدة في 6 مارس أذار إلى 22,562 بحلول نهاية الشهر.

وبعد احتواء الفيروس إلى حد كبير، تعود الحياة في الصين ببطء إلى وضعها الطبيعي. لكن زونغ قال إن السلطات الصينية يجب ألا تكون راضية عن نفسها، حيث أن خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات يلوح في الأفق.

وظهرت إصابات جديدة في جميع أنحاء الصين في الأسابيع الأخيرة، في ووهان، وكذلك في مقاطعات هيلونغجيانغ وجيلين في الشمال الشرقي.

وقال تشونغ "غالبية ... الصينيين في الوقت الحالي مازالوا عرضة للإصابة بـ كوفيد 19، بسبب نقص المناعة... نحن نواجه تحديا كبيرًا، فهي ليست أفضل من الدول الأجنبية أعتقد في الوقت الراهن".

ويُعرف زونغ باسم "بطل السارس" في الصين لمكافحة وباء متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم في 2003. هذه المرة، قاد استجابة البلاد في مكافحة - خاصة في المراحل المبكرة الحرجة من تفشي المرض.

وفي 27 يناير كانون الثاني، اعترف عمدة مدينة ووهان، تشو شيان وانغ، أن حكومته لم تكشف للجمهور عن المعلومات حول الفيروس التاجي "في الوقت المناسب"، قائلاً، "كحكومة محلية، لا يمكننا الكشف عن المعلومات إلا بعد الحصول على إذن".

وفي فبراير شباط، أطلقت الصين سراح العديد من كبار المسؤولين، وسط انتقادات واسعة النطاق لتعامل السلطات المحلية مع تفشي المرض. وكان من بينهم المسؤولان المسؤولان عن لجنة الصحة بالمقاطعة، فضلا عن زعيمي الحزب الشيوعي الصيني في ووهان ومقاطعة هوبي ، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية الحكومية.

ومع تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 87 ألف حالة، شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علانية في دقة عدد الوفيات في الصين.

لكن زونغ قال إن الحكومة الصينية تعلمت دروسًا من مرض السارس الذي ضرب البلاد قبل 17 عامًا، عندما غطت على "جانب من تفشي المرض... لمدة شهرين أو ثلاثة".

وقال إن الحكومة المركزية أعلنت هذه المرة أنه "يجب على جميع المدن، جميع الدوائر الحكومية، الإبلاغ عن العدد الحقيقي للأمراض - لذلك إذا لم تفعل ذلك، فسوف تتم معاقبتك".

وأضاف: "لذا، منذ 23 يناير، أعتقد أن جميع البيانات... ستكون صحيحة".

وقال زونغ إنه فوجئ بعدد الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة، مُضيفا أنه شعر أن بعض الحكومات الغربية لم تأخذ تهديد فيروس كورونا على محمل الجد في وقت مبكر من تفشي المرض.

وأضاف زونغ: "أعتقد أنه في بعض الدول في أوروبا، أو ربما في الولايات المتحدة، تفترض (الحكومات) أن هذا النوع من الأمراض ... يشبه إلى حد ما الإنفلونزا، وهذا خطأ".

كما رفض تزونغ النظرية التي دفع بها ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول أن الفيروس نشأ في مختبر ووهان.

وقال كبير مستشاري الصحة في الصين إنه سأل مرارًا شي زنغلي، كبيرة علماء الفيروسات من معهد ووهان للفيروسات، حول اتهامات إدارة ترامب.

وأشار زونغ، الذي وصف شي بأنها "صديقة جيدة"، إلى أنها قالت إن هذا (الاتهامات) سخيفة للغاية".

وقال زونغ إنه في أوائل فبراير شباط، أمضت سلطات مكافحة الأمراض في الصين أسبوعين في التحقيق في ارتكاب مختبر ووهان مخالفات، ولم يجدوا أي شيء.

ومع استمرار الإبلاغ عن آلاف حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديدة حول العالم كل يوم - وموت 300 منذ بدء الوباء - يتدافع الباحثون لتطوير لقاح.

وتختبر ثلاث شركات أمريكية بالفعل لقاحاتها على البشر، بحسب منظمة الصحة العالمية. مازالت الشركات في المرحلة الأولى أو الثانية من التجارب، التي تتضمن عادةً إعطاء اللقاح لعشرات أو مئات الأشخاص.

وقال زونغ إن ثلاثة لقاحات صينية تخضع للتجارب السريرية في البلاد - ولكن الحل "المثالي" من المحتمل أن يكون بعد "سنوات".

"علينا أن نختبر مرارًا وتكرارًا... باستخدام أنواع مختلفة من اللقاحات. من السابق لأوانه استخلاص أي نوع من اللقاح المتاح لهذا النوع من الفيروسات التاجية ... لهذا السبب أقترح أن الموافقة النهائية على لقاح (سوف) يستغرق وقتا أطول".