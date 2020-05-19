ترامب ينهي مؤتمرًا صحفيًا غاضبًا بعد سؤال مراسلة ذات ملامح آسيوية: اسألي الصين

لماذا لا يمكن لترامب فرض أو إنهاء الإغلاق في الولايات المتحدة؟

هونغ كونغ (CNN)-- حثت الصين من وصفتهم بـ"بعض السياسيين الأمريكيين" على وقف "لعبة اللوم"، وذلك في تعليق للخارجية الصينية، الثلاثاء، على تهديدات الرئيس الأمريكي واتهاماته لمنظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين، بعد سؤاله عن رسالة الرئيس الامريكي ترامب إلى منظمة الصحة العالمية، "الرسالة الأمريكية مليئة بالغموض، وتحاول تضليل الجمهور لتلطيخ الصين وتحويل اللوم بعيدًا عن الاستجابة الضعيفة لانتشار فيروس كورونا".

وأضاف المتحدث، "لا يزال فيروس كورونا ينتشر في الولايات المتحدة، المهمة الأكثر إلحاحا هي التضامن والتعاون لإنقاذ الأرواح. نحن نحث بعض السياسيين الأمريكيين على وقف لعبة اللوم وهزيمة الفيروس معا".

وعلق تشاو كذلك على تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن "دفع الاشتراكات المقدرة بالكامل وفي الوقت المحدد هو التزام على كل دولة عضو في منظمة الصحة العالمية، ودعم منظمة الصحة العالمية هو دعم التعددية ودعم التعاون الدولي. من أجل إنقاذ الأرواح، تلتزم الصين بقواعد منظمة الصحة العالمية وتدفع مساهمتها المقدرة بالكامل".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد، الاثنين، بوقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية، وأمهل المنظمة 30 يومًا للقيام بـ"تحسينات كبيرة جوهرية"، بحسب وصفه.

وقال ترامب في رسالة موجهة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، إنه "من الواضح أن الأخطاء المتكررة التي ارتكبتها أنت ومنظمتك في الاستجابة للوباء كانت مكلفة للغاية بالنسبة للعالم. والطريقة الوحيدة للمضي قدماً لمنظمة الصحة العالمية هي إذا كان بإمكانها إثبات استقلالها عن الصين"، مضيفاً أن إدارته قد بدأت مناقشات مع غبريسوس حول كيفية إصلاح المنظمة، "إلّا أنه هناك حاجة للعمل بسرعة. ليس لدينا وقت لنضيعه".

وتأتي انتقادات ترامب لمنظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لتصل إلى أكثر من 90 ألف حالة وفاة، فيما بلغت أعداد المصابين أكثر من مليون ونص المليون شخص، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء.