لماذا توقف ترامب عن "تسويق" هذا الدواء بعد دعمه لمكافحة كورونا؟

نيويورك تُجري أول تجارب سريرية على عقار هيدروكسي كلوروكين لمعرفة تأثيره على علاج مرض فيروس كورونا

ترامب لا يرتدي كمامة في المؤتمرات الصحفية.. فما السبب؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تناوله لعقار هيدروكسي كلوروكين المضاد لمرض الملاريا، الذي دعا لاستخدامه في وقت سابق لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعلى هامش الإحاطة الإعلامية من البيت الأبيض، الاثنين، قال ترامب إنه كان يتناول هيدروكسي كلوروكين لنحو أسبوعين تقريبًا، لافتا إلى تعاطيه الزنك أيضًا كإجراء وقائي.

وأوضح ترامب أنه يتناول "حبة كل يوم" من عقار هيدروكسي كلوروكين، لافتا أن نتائج اختباراته أظهرت سلبية إصابته بفيروس كورونا.

وحول سبب تناوله للعقار، قال ترامب: "أعتقد أنه جيد. لقد سمعت الكثير من القصص الجيدة".

وعالميًا، توجد انقسامات حول جدوى وفعالية هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كورونا، في وقت تستخدمه دول عدة ضمن بروتوكولات العلاج من الوباء.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وجود ما لا يقل عن 1500753 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

بجانب تسجيل وفاة 90312 شخصًا على الأقل، بسبب الإصابة بكورونا.

ويوم الاثنين، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 13996 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد.

وكانت أول حالة وفاة معروفة للوباء في الولايات المتحدة قد تم تسجيلها في 6 فبراير شباط، قبل 102 يوم.