بعد اعلان ترامب أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين للوقاية من كورونا.. كيف كان رد فعل كبير المراسلين الطبيين لـCNN؟

كل ما قد تحتاج معرفته عن دواء الكلوروكين الذي دعا الرئيس ترامب لاستخدامه في معالجة فيروس كورونا

نيويورك تُجري أول تجارب سريرية على عقار هيدروكسي كلوروكين لمعرفة تأثيره على علاج مرض فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استخدامه لعقار هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء لم يثبت أنه يمنع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووصف دراسة حذرت من مخاطره بأنها "زائفة".

بينما قال ترامب إنه "كانت هناك دراسة خاطئة - لقد أعطوا (العقار) للمرضى"، مضيفًا أنه تم تقديم العقار للأشخاص "المستعدين للموت".

قال ترامب عن الدراسة: "كان الجميع مسنين، وكان لديهم مشاكل سيئة في القلب.. لذا عندما خرجوا قدموا الكثير من المعلومات الخاطئة".

وادعى ترامب أن الدراسة أجريت من قبل وزارة شؤون المحاربين القدامى، بينما في الواقع قد تم تمويلها من قبل المعاهد الوطنية للصحة وجامعة فيرجينيا، ولكنها أجريت في مستشفيات فيرجينيا.

والدراسة التي ألمح إليها ترامب ليست الدراسة الوحيدة للتحذير من مخاطر هيدروكسي كلوروكوين. ونشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية دراسة جديدة الأسبوع الماضي، الأكبر من نوعها، تُظهر أن هيدروكسي كلوروكوين لا يعمل بفعالية ضد كورونا، ويمكن أن يسبب مشاكل في القلب. ويتبع ذلك دراسة أخرى في مجلة "نيو إنغلاند" للطب تُظهر نتائج مماثلة.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد اكتسبت سمعة سيئة فقط لأنني أقوم بالترويج لها"، مضيفًا "إذا كان أي شخص آخر يروج لها، سيقولون إن هذا أعظم شيء على الإطلاق".

وفيما يتعلق باستخدامه لعقار هيدروكسي كلوروكين، ادعى ترامب أنه "لا يبدو أن له أي تأثير" عليه، قائلاً: "لكن يبدو أنه خط دفاع إضافي وقد حصل على مراجعات هائلة".

ويوم الاثنين، كشف ترامب لأول مرة عن تناوله للعقار كإجراء احتياطي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.