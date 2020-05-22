واشنطن تدعو منظمة الصحة العالمية للتحقيق في نشأة فيروس كورونا

"لا توجد طريقة لوقف انتشاره".. خبراء الصحة يتوقعون أن تكون أفريقيا المنطقة الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- دعت الولايات المتحدة، منظمة الصحة العالمية، إلى البدء فورًا في العمل على التحقيق في نشأة ومصدر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والجدول الزمني لانتشار الفيروس.

وفي رسالة إلى اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، الجمعة، قالت مساعدة وزير الصحة الأمريكي بريت بي غيريور، إنه لا يجب إهدار الوقت والبدء في الإصلاحات التي أشار إليها الرئيس ترامب في خطابه لمنظمة الصحة العالمية في 18 مايو أيار الجاري، وذلك لضمان عدم تكرار حدوث مثل هذا الوباء مرة أخرى، في إشارة إلى وباء فيروس كورونا المستجد.

وحثت مساعدة وزير الصحة الأمريكي، على البدء في العمل على "إجراء استعراض محايد ومستقل وشامل، بالتشاور مع الدول الأعضاء، بحسب وصفها.

وأضافت "نعتقد أن أمانة منظمة الصحة العالمية يمكنها أن تشرع على الفور في عمليات تنظيمية للمراجعة، وتجميع خبراء الصحة العامة المستقلين ووضع اختصاصات تتماشى مع القرار، ويمكنها القيام بذلك بطريقة لا تتعارض مع استجابة المنظمة للوباء".

وأوضحت أن مثل هذه المراجعة ستضمن وجود فهم شامل لـ"مصدر الفيروس، والجدول الزمني للأحداث، وعملية صنع قرار استجابة منظمة الصحة العالمية لوباء فيروس كورونا المستجد".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد في رسالة إلى منظمة الصحة العالمية، قبل أيام، بوقف تمويل بلاده للمنظمة "إذا لم تقوم المنظمة بتحسينات جوهرية"، كما طالب المنظمة بما سماء "الاستقلال عن الصين"، حيث تتهم إدارة ترامب منظمة الصحة العالمية، بالتواطؤ مع الصين التي ظهر فيها فيروس كورونا في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.

وتجري الولايات المتحدة، حسبما أعلن مسؤولون أمريكيون، تحقيقات في نشأة ومصدر فيروس كورونا، حيث تتبنى إدارة ترامب رواية حول نشأة الفيروس في احد مختبرات مدينة ووهان الصينية، وتسربه عن طريق الخطأ، على عكس رواية بكين التي تؤكد ظهور الفيروس في سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية، أنها لم تعثر على أي أدلة تثبت النظرية الأمريكية حول تخليق الفيروس في مختبر مدينة ووهان الصينية.