لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- رفض دومينيك كامينغز، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاستقالة بعد مزاعم بخرقه لوائح الحجر والإغلاق الوطني بسبب فيروس كورونا، في مارس أذار الماضي.

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان سيفكر في الاستقالة من منصبه، قال كامينغز "من الواضح أنه لا".

وبعد الضغط عليه مرة أخرى حول ما إذا كان سيستقيل في ضوء الغضب المحتمل للجمهور العام، قال كامينغز "لا أعتقد ذلك"، مضيفًا أن الصحفيين "على حق في ذلك مثلما كانوا حول خروج بريطانيا".

وتأتي تصريحات كامينغز بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها صحيفتا "الغارديان" و"ميرور" أنه تم رصده في أواخر مارس أذار على بعد أكثر من 250 ميلاً من منزله في لندن - على ما يبدو في انتهاك لقوانين إغلاق الحكومة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، تناول كامينغز هذه المزاعم، وأبلغ الصحفيين أنه يعتقد أنه تصرف "بشكل معقول وقانوني".

وكان حزب العمال البريطاني قد طالب بفتح تحقيق في خرق كامينغز قواعد الإغلاق الاجتماعي.