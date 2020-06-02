فيديو جديد من كاميرا مراقبة يظهر لحظات ما قبل تثبيت جورج فلويد على الأرض

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كشف تقرير تشريحي مستقل لجثة الأمريكي الأسود جورج فلويد، أنه مات بسبب الاسفكسيا أو الاختناق الناجم عن استمرار الضغط على الرقبة والظهر، مما أدى إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ، وفقًا لبيان من محامي عائلة فلويد، بن كرمب.

وأُجري ترشيح الجثة المُستقل بتكليف من عائلة جورج فلويد (46 عامًا). وتأتي نتائج التقرير على نحو معاكس للنتائج الأولية التي ذكرتها الشرطة حول وفاته.

ودعا بيان محامي العائلة، خلال مؤتمر صحفي، إلى اعتقال جميع الضباط الذين لعبوا دورًا في وفاة فلويد. كما دعا إلى توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى ضد ديريك شوفين، الضابط السابق بقسم شرطة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، الذي وضع ركبيته على رقبة فلويد لما يقرب من تسع دقائق، حسبما أظهر فيديو منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي خلال 5 دقائق من ضمن هذا الوقت ردد فلويد عبارة "لا أستطيع التنفس" نحو 16 مرة.

وتحدد موعد تشيع جنازة فلويد في مدينة هيوستن عاصمة ولاية تكساس، في الساعة الـ11 من صباح الثلاثاء المقبل، حسبما قال محامي أسرته.

ودعا المحام إلى إنهاء العنف والدمار الناجم عن الاحتجاجات. وقال كرومب: "نحن نتفهم الغضب الصالح... لكن العنف غير مقبول على الإطلاق. غير مقبول بالنسبة لجورج وغير مقبول لنا".

وأنهى كرومب المؤتمر الصحفي، بطلبه من الأمريكيين: "خذوا نفسًا لجورج. خذوا نفسًا من أجل السلام، خذ نفَسًا من أجل العدالة. خذ نفسًا لشفاء بلادنا."

وكشف تقرير أولي من تشريح جثة جورج فلويد أجراه المفتش الطبي لمقاطعة هينيبين عن "عدم وجود نتائج جسدية تدعم تشخيص الاختناق أو الخنق"، وهي الشكوى الجنائية التي نشرها مكتب محامي مقاطعة هينيبين في اعتقال ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين .

وقال مكتب الفحص الطبي في مقاطعة هينيبين في بيان، إن سبب فلويد وطريقة الوفاة لا تزال مُعلقة ويتم التحقيق فيها من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفدرالية.