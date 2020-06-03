أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الجيش فتح تحقيقا لمعرفة السبب الذي دفع طائرة مروحية للتحليق على ارتفاع منخفض من المتظاهرين في العاصمة واشنطن ليل الإثنين.

وقال مارك إسبر للصحفيين في البنتاغون الأربعاء: "لم نحدد أن المروحية التي حلقت على ارتفاع منخفض فوق مجمع سكني في العاصمة واشنطن، تابعة للحرس الوطني، حتى مساء الأمس"، على حد تعبيره.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي قائلا: "وبعد ساعة من معرفة ذلك، وجهت قائد الجيش بفتح تحقيق لمعرفة ما حصل ولماذا، وإبلاغي بالنتائج"، على حد تعبيره.

وكان قد أكد الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن في بيان إنه يحقق في الحادثة للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عن هذه الواقعة.

وعند سؤاله عن استخدام الطائرة المروحية لترويع المتظاهرين، قال إسبر إنه أُبلغ بأن الحرس الوطني تلقى طلبا للتأكد من عدم محاصرة المتظاهرين لنقطة تابعة للحرس، وأكد أن المناورة لم تكن آمنة لكن عليه أن يتأكد مما حدث.