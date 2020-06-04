نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—شن وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، الأربعاء، هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلا إن البلاد تشهد تداعيات ثلاث سنوات من قيادة غير ناضجة، وذلك في بيان يعتبر لحظة مهمة خرج فيها المسؤول الأمريكي السابق عن صمت لازمه غالبا منذ استقالته.

وقال ماتيس في بيان يأتي بضوء الاحتجاجات التي تشهدها مناطق بأمريكا بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة: "دونالد ترامب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الأمريكيين ولا يحاول حتى التظاهر بالقيام بذلك، عوضا عن ذلك هو يحاول أن يفرقنا.. نحن نشهد تداعيات ثلاث سنوات دون قيادة ناضجة.."

وتابع ماتيس في بيان حصلت CNN عليه: "يمكننا الاتحاد دونه والاستناد إلى القوى الموروثة من مجتمعنا المدني، هذا لن يكون سهلا كما أظهرته الأيام القليلة الماضية ولكننا ندين بذلك إلى زملائنا بالمواطنة للأجيال الماضية التي نزفت للدفاع عن وعدنا ولأطفالنا.."

ويذكر أن العديد من المدن الأمريكية تشهد حركة احتجاجات متواصلة منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطي ديريك شوفين في منطقة مينابولس، بعد وضعه ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، ردد خلالها الضحية "لا أستطيع التنفس".