إليك ما قد لا تعرفه عن وزير دفاع أمريكا المستقيل جيمس ماتيس

نشر الثلاثاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2018

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أصبح الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس آخر مسؤول أمريكي رفيع يستقيل من منصبه بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك على خلفية سياسة البلاد في سوريا وقرار الإدارة الأمريكية سحب قواتها من هناك وفقا لمصادر مطلعة على خلفيات الاستقالة في تصريحات لـCNN.

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وفي الوقت الذي برز فيه اسم ماتيس في العديد من العناوين السياسية، نقدم لكم معلومات سريعة عنه قد لا تعلمها عنه كجنرال عسكري بأربع نجوم:

- أطلق على ماتيس العديد من الألقاب خلال خدمته العسكرية مثل "المحارب الناسك" و"الكلب المجنون" وكان نداءه العسكري: "فوضى".

- عُرف عنه أسلوبه الجريء في الخطابة والمعرفة الواسعة بالاستراتيجيات العسكرية، ولعل أحد أبرز المقولات الشهيرة له، قوله: "كن مهذبا وكن مهنيا ولكن فليكن بحوزتك خطة لقتل جميع من تقابله".

- مسيرته العسكرية تمتد لـ40 عاما منذ انخراطه بقوات البحرية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"المارينز" العام 1969 إلى تقاعده برتبة جنرال بأربع نجوم العام 2013، فاد فيها قوات بالمارينز في عمليات مثل عاصفة الصحراء.

- يعتبر ماتيس أعلى رتبة عسكرية رأست وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون".