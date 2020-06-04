روحاني يعلق على رفع ترامب للإنجيل: ليس بالكتاب الذي يأمر بقتل الأبرياء

فيديو جديد من كاميرا مراقبة يظهر لحظات ما قبل تثبيت جورج فلويد على الأرض

هذا ما حدث لجورج فلويد قبل سقوطه أرضا؟.. وما التهم التي يواجهها الضباط الـ4؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الإنجيل أمام كنيسة سان جورج، الاثنين، مؤكدا على تعاطفه مع المحتجين على مقتل الأمريكي الأسود، جورج فلويد على يد الشرطة في أمريكا.

وقال روحاني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "الانجيل ليس الكتاب الذي يأمر بقتل الابرياء، وانه عار على رئيس يعادي شعبه ثم يلجأ الى كتاب الانجيل السماوي ويرفعه"، منددا "بعمليات القمع التي يمارسها البيت الابيض بحق المحتجين".

ويذكر أن جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية علق على رفع ترامب للإنجيل في تصريحات سابقة قال فيها: "عندما يتم فض احتجاجات قرب بيت الشعب، البيت الأبيض، باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الضوئية كي يقوم الرئيس بالتقاط بعض الصور في واحدة من الكنائس التاريخية في البلاد، يمكن مسامحتنا إذا قلنا إن الرئيس مهتم بالقوة أكثر من المبدأ".

وأضاف بايدن قائلا إن ترامب "يهتم بخدمة مصالح قاعدته الشعبية أكثر من رعيته، وهذا الهدف من الرئاسة، واجب الرعاية تجاه الجميع وليس فقط تجاه من يصوت لنا".