منظمة الصحة العالمية تدعم احتجاجات أمريكا وتوجه نصائح للمتظاهرين

أوباما عن احتجاجات جورج فلويد: نتيجة لعقود من المعاملة غير المتكافئة

من بينها مدينة إدلب السورية.. لوحات جدارية لتكريم جورج فلويد في كافة أنحاء العالم

أول تعليق من ميغان ماركل على وفاة جورج فلويد وتصفها بـ"المدمرة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت منظمة الصحة العالمية دعمها للاحتجاجات التي تشهدها أمريكا على خلفية مقتل الشاب، جورج فلويد، داعية المتظاهرين لارتداء الكمامات، وفقا لما قاله مدير المنظمة، تدروس أدهانوم في إيجاز صحفي قدمه الإثنين في مدينة جنيف السويسرية.

وقال أدهانوم: "تدعم منظمة الصحة العالمية الحركة ضد العنصرية حول العالم، بشكل كامل، نرفض التمييز بأشكاله كافة"، وأضاف قائلا: "نحث جميع المتظاهرين حول العالم للقيام بذلك بشكل آمن".

وتابع المدير العام للمنظمة قائلا: "قدر الإمكان، ابقوا على مسافة متر من الآخرين، عقموا أيديكم، غطوا أفواهكم عند السعال، وضعوا الكمامة إذا شاركتم بالاحتجاجات، نذكر الجميع بضرورة البقاء في المنزل إذا شعرتم بالمرض وتواصلوا مع مقدمي الرعاية الصحية".

وشددت المنظمة على ضرورة تعزيز الدول، التي تشهد احتجاجات، عمليتي فحص وتتبع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وختم تدروس قائلا: "نحث أيضا الدول على تقوية معايير الصحة العامة والتي تشكل أساس تعاملنا، البحث والعزل والفحص والرعاية لجميع الحالات، وتتبع عزل المخالطين"، على حد تعبيره.