فاوتشي: علاج كورونا سيأتي قبل الوصول إلى لقاحه.. ويعترف: أنا مُتعب

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إنه يعتقد أننا سنرى علاجًا لفيروس كورونا قبل التوصل إلى اللقاح.

وأضاف فاوتشي لمذيع CNN، وولف بليتزر، الجمعة: "هناك فرصة أفضل، في الوقت المناسب، لامتلاك شيء يمكن أن يساعد فيما يتعلق بالعلاجات، قبل أن تكون لدينا بالفعل القدرة على توزيع اللقاح الآمن والفعال".

وأشار فاوتشي إلى أونه يثق في دواء ريمدسفير، الذي تنتجه شركة غلياد ساينسيز. وقالت وزارة الصحة الأمريكية السبت الماضي، إنها ستمنح السلطات الصحية صلاحية توزيعه.

وأوضح فاوتشي: "نحن نستخدم هذا الدواء حاليًا مع أدوية أخرى، ونتابع أيضًا أشياء مثل النقل السلبي لبلازما النقاهة".

ويأمل فاوتشي أيضًا أن يثبت العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة نجاحًا.

وقال فاوتشي: "لقد حققنا نجاحًا في أمراض مثل الإيبولا. نأمل أن نتمكن من ترجمة هذا النجاح إلى فيروس كورونا. هذه أشياء مستمرة الآن بطريقة نشطة للغاية عندما ندخل فصل الخريف. بعد اختبار هذه التدخلات. وقال "سيكون لدينا بعض الأدوية التي يمكننا الاعتماد عليها والتي ستفيد الناس، سواء المرضى أو حتى منعهم من الإصابة بالمرض".

من ناحية أخرى، اعترف مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، بأنه "مرهق"، قائلا: "أشعر بالتعب المزمن".

وأشار فاوتشي، البالغ من العمر 79 عامًا، إنه وزوجته يعيشان حياة بسيطة في ضواحي واشنطن العاصمة.

ولفت أنه يخرج وهو يرتدي قناعه، ويتناول طعامه في المنزل، مُضيفا: "هذا كل ما في الأمر - أقوم ببعض التمارين الرياضية، وبذل قصارى الجهد لإنجاز أكبر قدر ممكن من العمل والمضي قدمًا... إنها الحياة التي اخترتها. أنا لست نادمًا على ذلك ، لكني مرهق".