أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مقتطفات من كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أن الرئيس دونالد ترامب استغل قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لمساعدة ابنته إيفانكا.

وكانت إيفانكا تواجه أزمة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018 بعد الكشف عن أنها كانت تستخدم بريدها الإلكتروني الشخصي في مراسلات خاصة بعملها الرسمي، وكان ترامب قد استغل قضية مماثلة في الهجوم منافسته السابقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، التي استخدمت بريدها الشخصي في مراسلات خلال توليها وزارة الخارجية.

وأشار بولتون في كتابه، بعنوان "الغرفة حيث حدث ذلك.. مذكرات البيت الأبيض"، إلى البيان الذي أدلى به ترامب في 20 نوفمبر عام 2018 بعد أكثر من شهر على مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، والذي دافع فيه ترامب عن علاقته بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد كتاب بولتون، الذي حصلت CNN على نسخه منه بينما تحاول الإدارة الأمريكية منعه بدعوى أنه يحتوي على معلومات سرية، بأن ترامب استغل قضية خاشقجي وقرر أن يدلي البيان بنفسه لصرف الأنظار عن أزمة إيفانكا واستخدامها لبريدها الشخصي في مراسلات رسمية.

وقال بولتون: "لقد ناقشنا إذا كان ترامب يجب أن يقرأ البيان بنفسه من على منصة البيت الأبيض، أم فقط نصدر البيان كنص مكتوب". ونسب بولتون إلى ترامب قوله إن "هذا سيصرف الأنظار عن إيفانكا"، وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا قرأت البيان شخصيا فإن ذلك سيغطي على موضوع إيفانكا".