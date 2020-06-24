نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ويليام كوهين، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إن فوز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية بالانتخابات المزمع عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سيغير الشكل الذي يُنظر به إلى الولايات المتحدة الأمريكية والديمقراطية فيها.

وأوضح كوهين في مقابلة مع الزميلة كريستيان أمانبور لـCNN: "إن حصل هذا (فوز ترامب بولاية ثانية) فأعتد أننا لن نتعرف على أمريكا كديمقراطية، اعتقد ان الرئيس ترامب ينحدر بنا إلى حكم الرجل الواحد ومحاولة نسخ ما يراه إيجابيا في موسكو مع الرئيس فلاديمير بوتين أو في تركيا مع الرئيس أردوغان أو حتى الصين وكوريا الشمالية.."

وأضاف: "اعتقد أنه (ترامب) يريد حكم الفرد الواحد وليس حكم القانون بل بالعكس قانون الحكم، حيث هو وحده يمكنه اتخاذ قرارات، وقال علانية في عدة مناسبات إنه فوق القانون وأن القانون لا ينطبق عليه وأنه الرئيس التنفيذي للقانون وأنا القائد الأعلى ولا شيء أقوم به يعتبر غير قانوني لأنني أقوم به.."

وتابع قائلا: "وعليه إذا استبعدنا عقبة خوض إعادة الترشح للانتخابات (إن فاز ترامب بولاية ثانية).. سيملك السلطة الكاملة للقيام بما يريد القيام به لأنه يشعر أنه غير مقيد بالقانون حتى، وأنا أرى حكما من النوع الديكتاتوري في الدولة ومجددا لا اعتقد أننا سنكون ديمقراطية.."