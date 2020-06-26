هذا ما حدث لجورج فلويد قبل سقوطه أرضا؟.. وما التهم التي يواجهها الضباط الـ4؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد مرور نحو شهر من مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في مدينة مينابوليس بولاية مينسوتا الأمريكية، وافق مجلس مدينة مينيابوليس بالإجماع، الجمعة، على بدء عملية تفكيك جهاز الشرطة في المدينة واستبداله بإدارة جديدة لـ"السلام المجتمعي ومنع العنف".

ووافق المجلس على إجراء اقتراع مقترح لإقرار إنشاء غدارة جديدة لسلامة المجتمع ومنع العنف، وتفكيك جهاز الشرطة.

وستتحمل إدارة سلامة المجتمع والوقاية من العنف المقترحة، مسؤولية "خدمات السلامة العامة التي تعطي الأولوية لنهج كلي موجه نحو الصحة العامة".

وسيتم ترشيح مدير الإدارة الجديدة، من قبل رئيس البلدية ويوافق عليه مجلس المدينة، وسيكون للمدير خبرة، غير متعلقة بإنفاذ القانون، في خدمات سلامة المجتمع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نهج الصحة العامة.

وإذا أقر الناخبون في الخطة الجديدة في الاقتراع المقرر له 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ستصبح التغييرات الجديدة سارية المفعول اعتبارًا من أول مايو أيار المقبل 2021.

وأثار حادث مقتل جورج فلويد، موجة واسعة من الاحتجاجات التي اجتاحت الولايات المتحدة، ضد التمييز العنصري الذي يواجهه الأمريكيون من ذوي الأصول الأفريقية، فيما جرت احتجاجات تضامنية مشابهة في عدد من دول العالم.