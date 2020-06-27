لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي لـCNN، إنه من "المحتمل" عدم السماح للمسافرين من الولايات المتحدة بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي، تزامنا مع اعتماد الاتحاد لمعايير السفر "من حيث المبدأ".

ومبدئيًا، وافق سفراء الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي على المعايير التي سيطبقونها، حيث يبدأ التكتل في إعادة الانفتاح، الجمعة.

والاتفاق ليست نهائية، حيث سيظل السفراء بحاجة للتشاور مع حكوماتهم.

وبموجب المعايير المُوافق عليها، من المحتمل أن يتم استبعاد الولايات المتحدة.

ومن المُقرر أن يعقد الاتحاد اجتماعًا جديدًا حول هذا الشأن، يوم الاثنين.

وتصاعدت وتيرة الإصابات من جديد في الولايات المتحدة، تزامنا مع تخفيف القيود الاحترازية المقررة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لـCNN، إنه من غير المحتمل أن يُسمح بدخول مسافرين من الولايات المتحدة، مضيفًا أنه رُغم أن القائمة لم يتم الانتهاء منها "فإن فرص الولايات المتحدة قريبة من الصفر". وقال الدبلوماسي أيضًا: "بمعدلات إصابتهم ... لا يمكن حتى أن يصدقوا هذا الاحتمال".

وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة مُدرجة في مسودة قائمة بالدول التي لا يُسمح لمواطنيها بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يوم الأربعاء، لم يؤكد دبلوماسي آخر بالاتحاد الأوروبي على وجود هذه القائمة، لكنه قال: "إذا قمت بتشغيل الأرقام، يمكنك إنشاء قائمة".

وتتعلق المعايير عما إذا كان يمكن "اعتبار الدولة في حالة وبائية مماثلة أو أفضل كمتوسط ​​في منطقة الاتحاد الأوروبي"، وكذلك الوضع فيما يتعلق بعدد الإصابات الجديدة واتجاهاتها، والاستجابة في مجالات، مثل الاختبار والمراقبة وتتبع الاتصال والاحتواء والعلاج والإبلاغ.

ووفقا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، هناك ما لا يقل عن 2,453,045 حالة كورونا في الولايات المتحدة. وتوفي ما لا يقل عن 124,891 شخصًا في البلاد، بسبب الوباء.

ويوم الجمعة، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن حدوث 30746 إصابة جديدة و481 حالة وفاة إضافية.