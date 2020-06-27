أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وقع على أمر تنفيذي "قوي للغاية" بشأن حماية الآثار، في غضون محاولات لمحتجين الإطاحة بتماثيل يرتبط بعضها بشخصيات لها دور في ممارسات عنصرية ضد السود الأمريكيين.

وغرد ترامب عبر تويتر، الجمعة: "لقد حظيت للتو بامتياز التوقيع على أمر تنفيذي قوي للغاية يحمي الآثار والتذكارات والتماثيل الأمريكية - ومكافحة العنف الإجرامي الأخير... السجن لفترات طويلة بسبب هذه الأفعال الخارجة عن القانون ضد بلادنا العظيمة!"

ولم يتم نشر نص القانون.

وليس من الواضح كيف يختلف الأمر عن قانون الحفاظ على النصب التذكاري لقدامى المحاربين الحالي، الذي ادعى ترامب بموجبه أنه "أذن للحكومة الفيدرالية باعتقال أي شخص يقوم بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو أي ملكية اتحادية أخرى في الولايات المتحدة مع ما يصل إلى عشر سنوات في السجن".

وأفادت سارة ويستوود، من CNN، أن بعض حلفاء ترامب كانوا يضغطون على البيت الأبيض لاتخاذ موقف - أي موقف - بشأن القضايا العرقية التي تمزق البلاد.

وبينما دعا بعض مستشاري ترامب الخارجيين إلى إدانة أكثر قوة للنهب وتدمير الممتلكات، فإنهم يقرون أنه حتى النهج التصالحي الذي يشمل الجانب الآخر من النقاش سيخدم الرئيس بشكل أفضل من رفضه الظاهر، كما قال أحد مستشاريه: "اختر حارة، وأظهر القيادة في هذه القضية".

وقال هذا المستشار الخارجي إن الأمر التنفيذي بالآثار، الذي دفعوه إلى البيت الأبيض، سيكون "خطوة رمزية" نحو رفع رسالة القانون والنظام التي يشعر البعض أنها قد قوضت بسبب عدم قدرة الإدارة الأمريكية على وقف تدمير التماثيل المثيرة للجدل، والفشل في إجبار السلطات الحكومية والمحلية على منع ذلك في مدن أخرى.

يشار إلى أنه خلال احتجاجات مناهضة للتمييز، على خلفية مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، فإنه تم الإطاحة بعدد من التماثيل، التي يرى البعض أنها ترتبط بشخصيات كان لهم دور في العبودية في البلاد.

وقبل أيام، فرقت الشرطة محتجين غاضبين حاولوا إسقاط تمثال الرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون في محيط حديقة لافيت القريبة من البيت الأبيض.