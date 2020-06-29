أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- بعد أيام فقط من تقارير تفيد بأن ضباط الاستخبارات الروسية عرضوا مكافآت مالية على مقاتلي طالبان لقتل الجنود الأمريكيين والبريطانيين، أكد زلماي خليل زاد الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة والحركة ستستمر.

وقال مُتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن خليل زاد غادر إلى قطر، يوم الأحد، حيث يلتقي بانتظام مع قادة طالبان.

وأشار المتحدث إلى أن الزيارة ستشمل أيضًا مرور خليل زاد على باكستان وأوزباكستان.

وأوضح مُتحدث الخارجية الأمريكية: "في جميع المواقع الثلاثة، سيحث السفير خليل زاد على دعم جميع الأفغان للوفاء بالتزاماتهم المتبقية قبل المفاوضات داخل أفغانستان، وعلى وجه التحديد خفض العنف وإطلاق سراح السجناء في الوقت المناسب".

ولم ترد وزارة الخارجية على أسئلة حول تقارير عن تقديم الاستخبارات الروسية مكافآت لطالبان، ولم ترد عندما سُئلت عما إذا كان خليل زاد سيعالج الموضوع.

من المقرر أن تستمر إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضًا في خفض القوات الأمريكية في أفغانستان. وذكرت CNN يوم الجمعة أن الإدارة تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على خطة لسحب أكثر من 4 آلاف جندي أمريكي من أفغانستان بحلول الخريف.

وقالت الخارجية الأمريكية إن محور رحلة خليل زاد هو السلام في أفغانستان والنمو الاقتصادي والاتصال الإقليمي، وأنه يسافر مع أكبر مسؤول في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.