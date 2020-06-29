"فقدنا محركًا".. آخر ما قاله قائد الطائرة الباكستانية قبل تحطمها

مقتل 17 شخصًا على الأقل بعد تحطم طائرة عسكرية باكستانية بمنطقة سكنية

إسلام أباد، باكستان (CNN)-- لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مقر سوق الأسهم "البورصة" في مدينة كراتشي الباكستانية.

وقال عابد علي، مدير البورصة، إن هناك أربعة مهاجمين على الأقل، ألقوا بقنبلة يدوية على مدخل مقر بورصة كراتشي، ثم بدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي.

وأضاف مدير البورصة الباكستاني، أن المهاجمين يرتدون زيًا للشرطة الباكستانية، مشيرًا إلى أن "الوضع الآن تحت السيطرة"، بعد مقتل المهاجمين الأربعة.

وأكد محمد عظيم، مسؤول بمركز إدهي للإنقاذ، وهي مؤسسة خيرية محلية بارزة، لـCNN، أن رجال شرطة ومسؤولي أمن، من بين الأشخاص الخمسة الذين تأكدت وفاتهم.

وأوضح عظيم، من مكان الحادث، أن أفراد الإنقاذ وعدد من العسكريين، يتواجدون في مكان الحادث.