أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية سهيل شاهين، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحدث عبر الهاتف مع مسؤولي الحركة المتواجدين في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لاستكمال المفاوضات بين واشنطن والحركة للوصول إلى اتفاق سلام في أفغانستان.

وتواجه إدارة الرئيس ترامب انتقادات محلية على خلفية التقارير التي أكدت أن المخابرات العسكرية الروسية قدمت مكافآت مالية لمسلحين من حركة طالبان لقتل الجنود الأمريكيين.

كان ممثل الولايات المتحدة في المفاوضات زلماي خليل زاد، غادر إلى الدوحة، في وقت سابق، في إشارة إلى أن إدارة ترامب تعتزم المضي قدمًا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان، تمهيدًا للانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، إن بومبيو ناقش مع قادة الحركة، انسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان والاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الموقع في وقت سابق من هذا العام.

وتحدث الملا بارادار نائب رئيس الإمارة الإسلامية ورئيس مكتب الحركة السياسي في الدوحة، والوفد المرافق له مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والوفد المرافق له عبر مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وعبر الملا بارادار، عن التزام حركته، ببدء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية، "لكن التأخير في إطلاق سراح السجناء أخر المحادثات"، بحسب وصفه، مضيفا أن بومبيو "دعا جميع الأطراف المتحاربة إلى الحد من العنف".