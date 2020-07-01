دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيُستبعد السياح الأمريكيون من لائحة الزيارة لدول الاتحاد الأوروبي وذلك بعد أن أنهى الاتحاد قائمة الدول الــ15 الآمنة للسفر إلى الدول الأعضاء يوم الثلاثاء.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي رسمياً على مجموعة من الإرشادات لجنسيات المسافرين المسموح لهم بدخول حدودها ابتداءً من 1 يوليو. ولم تضم هذه الجنسيات مواطني الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة أخرى شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو على أهمية إعادة الاتصال بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال جائحة كورونا، إليكم في الانفوجرافيك أعلاه سبب قيام الدول الأوروبية بحظر الأمريكيين من الزيارة.

يوضح المنحنى بوضوح بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتجهان كلاهما في اتجاهين معاكسين من حيث التعامل مع اندلاع جائحة كورونا. إذ بلغت الحالات اليومية المؤكدة في دول الاتحاد الأوروبي ذروتها في منتصف شهر مارس تقريبًا وهي الآن في اتجاه تنازلي واضح مع حالات وصلت إلى أقل من 10000 لأكثر من شهر. بينما في الولايات المتحدة، توجد حالات جديدة على مسار تصاعدي حاد.

دخلت العديد من الدول الأوروبية في حالة إغلاق صارم في وقت مبكر، وكانت دول الاتحاد الأوروبي تعيد فتح أبوابها تدريجيًا وبحذر مع انخفاض أعداد حالاتها.