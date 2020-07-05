ترامب يقول إنه كان يمزح بعد هذه التصريحات.. كن أنت الحكم

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- زعم الرئيس دونالد ترامب دون دليل، يوم السبت، أن 99٪ من حالات فيروس كورونا "غير ضارة على الإطلق"، خلال تصريحات في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث سعى إلى التقليل من الزيادة الأخيرة في حالات الوباء بالبلاد.

وأضاف ترامب: "لقد اختبرنا الآن ما يقرب من 40 مليون شخص. من خلال القيام بذلك، نعرض الحالات - 99 ٪ منها غير ضارة الإطلاق - نتائج لا يمكن لأي بلد آخر إظهارها لأنه لا يوجد بلد آخر لديه اختبارات لدينا. ليس من حيث الأعداد أو الجودة"، زاعمًا أيضًا أن الحالات المتزايدة ناتجة عن زيادة الاختبارات.

وهناك أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فيما توفي ما لا يقل عن 129 شخص في البلاد، وفقًا لآخر إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

ويعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بالمرض من أعراض خفيفة فقط، وتقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 35٪ من الحالات لا تظهر عليها أعراض، لكن حتى الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينشروا الفيروس إلى الآخرين.

وبينما قالت منظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات العالمي هو أقل من 1٪، أشارت أيضًا إلى أن حوالي 20٪ من جميع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بكورونا يعانون من المرض بما يكفي ليحتاجوا إلى الأكسجين أو الرعاية في المستشفى.

وقال منتجو أخبار الصحة في CNN إنه لا يوجد أساس واقعي لما قاله الرئيس الأمريكي.

ولم يرد البيت الأبيض على رسالة CNN لطلب التعليق.