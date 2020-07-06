أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أظهرت بيانات رسمية أن أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة البوليفية، بما في ذلك وزير الصحة، كانت نتائج اختبارهم إيجابية لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة البوليفية، يوم الأحد، أن نتائج اختبارها على وزيرتها ماريا إيدي روكا. وقال بيان للوزارة إنها في حالة مستقرة.

وتمنت رئيسة بوليفيا المؤقتة، جانين أنيز، لروكا الشفاء العاجل عبر تويتر: "دعمي لوزيرة الصحة، التي كان اختبارها إيجابيًا لكوفيد 19. إن الكفاح ضد الفيروس مستمر دون راحة، وأتمنى للوزيرة الشفاء العاجل للانضمام مرة أخرى إلى المعركة من أجل صحة البوليفيين".

وأثبتت نتائج اختبار كورونا أن وزير شؤون الرئاسة البوليفي ييركو نونيز نغريت، ووزير المناجم خورخي فرناندو أوروبيزا، وقائد القوات المسلحة، الجنرال سيرغيو أوريانا.

وقال بيان صادر عن مكتب نغريت يوم الأحد، إنه نُقل إلى المستشفى، وتلقى علاج كورونا لمدة ثلاثة أيام، لافتا أنه يتلقى أدوية وريدية.

وأفادت وكالة الأنباء البوليفية الرسمية، السبت الماضي، أن الجنرال أوريانا قد تم إدخاله إلى المستشفى، واكتشف أنه مُصاب بالفيروس.

وحتى ليلة الأحد، أبلغت بوليفيا عن 38,071 حالة مؤكدة لفيروس كورونا و1,378 حالة وفاة جراء الوباء، وفقًا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.