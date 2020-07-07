أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس بانسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية في ظل تفشي فيروس كورونا، وفق ما قاله مسؤولون عدة لـCNN.

وغرد السيناتور، روبرت منينديز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حول هذه التطورات قائلا: "تقلى الكونغرس إشعارا بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سحب أمريكا من منظمة الصحة العالمية في وسط الجائحة".

وأضاف منينديز قائلا: "لن يكون من العدل وصف استجابة ترامب لكوفيد بالفوضوية، هذا لن يحمي حياة الأمريكيين أو مصالحهم، بل يجعل ذلك أمريكا مريضة ووحيدة"، على حد تعبيره.

وكان قد قال مصدر مطلع على الرسالة (الانسحاب) لـCNN إن الرسالة قصيرة جدا، بحدود ثلاث جمل تقريبا، وأكد أن الانسحاب سيجري في غضون عام لكنه حذر من اعتبار تلك النسخة نهائية.

ورغم ذلك، تؤشر الرسالة على عزم الإدارة الأمريكية الانسحاب من منظمة الصحة العالمية بعد أن حث أعضاء في اللجنة الوطنية في الحزب الجمهوري ترامب الشهر الماضي على إعادة النظر بقراره قطع العلاقات مع الكيان الدولي، إذ رأوا أن أمريكا ستكون أكثر قدرة على التغيير إذا ما أبقت على عضويتها.

وكان قد أعلن ترامب عزمه الانسحاب من منظمة الصحة العالمية في مايو/أيار واتهم المنظمة بأكثر من مناسبة على مساعدة الصين بإخفاء مصدر فيروس كورونا.