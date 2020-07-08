بصور وفيديو.. باريس هيلتون تعلن ترشحها لرئاسة أمريكا 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الشخصية التلفزيونية والممثلة والمغنية الأمريكية، باريس هيلتون، ترشحها لخوض منافسات سباق الرئاسة الأمريكية المزمع عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وذلك عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مشعلة جدلا حول إن كانت بالفعل تنوي القيام بذلك.

After a lot of thought and consideration. I’ve decided the Oval Office needs some redecorating and a woman’s touch. ✨👸🏼💅🏻✨ #ParisForPresident ⚡️ https://t.co/JxtPTSQ8C2

ونشرت هيلتون صورا لها بتغريدات على صفحتها بتويتر مستلقية على المكتب الرئاسي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قائلة في تعليق: "بعد تفكير مطول قررت أن المكتب البيضاوي بحاجة إلى إعادة تصميم ولمسة انثوية.."

Should I make the Oval Office into a Heart Shape Office? 💁🏼‍♀️💗 #ParisForPresident ⚡️👸🏼⚡️ https://t.co/UnzHmSBCZP

وفي تغريدة أخرى، نشرت هيلتون صورة ثانية لها فوق المكتب الرئاسي قائلة: "هل أقوم بإعادة تصميم المكتب البيضاوي إلى مكتب على شكل قلب؟"

ونشرت أيضا هيتون مقطع فيديو تجيب فيه على بعض الأسئلة منها من سترشح كنائب للرئيس، حيث قالت "ستكون ريانا فهي جميلة وموهوبة وأعتقد انها ستكون نائب رئيسة رائعة.."