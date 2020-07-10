أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN Health)-- أعلنت رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين آنيز، عبر حسابها الرسمي في تويتر يوم الخميس، أن نتائج اختبارات أظهرت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وذكرت آنيز أن العديد من أعضاء حكومتها كان لديهم نتائج إيجابية في الآونة الأخيرة. وقالت في مقطع فيديو مُصاحب لتغريدتها: "بالنظر إلى أن العديد منهم (أعضاء فريقي) أثبتوا خلال الأسبوع الماضي أن إصابتهم بالفيروس التاجي إيجابية، فقد أجريت الاختبار، وكان إيجابيًا أيضًا".

وأضافت رئيسة بوليفيا أنها ستخضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا لحين قيامها باختبار جديد للاطمئنان على حالها.

وأكدت جانين آنيز أنها تشعر بحالة جيدة، قائلة: "أشعر بالقوة، سأستمر في العمل عمليا من (مكان) عزلتي، وأريد أن أشكر جميع الرجال والنساء البوليفيين الذين يعملون للمساعدة في هذه الأزمة الصحية التي نواجهها".

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. https://t.co/oA4YVYlZFa

وفي الأيام الأخيرة، كان اختبار أربعة من كبار المسؤولين الحكوميين البوليفيين على الأقل، بما في ذلك وزيرة الصحة ماريا إيدي روكا، إيجابيًا لكورونا.

والمسؤولون الآخرون الإيجابية نتائجهم للفيروس التاجي، هم وزير شؤون الرئاسة يركو نونيز نيجريت، ووزير المناجم خورخي فرناندو أوروبيزا، وقائد الجيش الجنرال سيرجيو أوريانا.

وآنيز هي ثالث رئيس دولة في أمريكا اللاتينية تثبت إيجابية إصابته بكورونا، بعد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز.